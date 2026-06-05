Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στην φυλακή η πρώην σύζυγός του

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Η γυναίκα κατηγορούνταν για ηθική αυτουργός στο έγκλημα - Τι αναφέρει το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της

Καταιγιστικά είναι τα γεγονότα με την υπόθεση δολοφονία του Πολωνού καθηγητή τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή, καθώς αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγός του που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός. Θλιβερή χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι.

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία», σημείωσε σε δήλωσή του.

«Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του», σημείωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο», επεσήμανε ακόμη.

Σημειώνεται πως η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η 43χρονη έβαλε τέλος στη ζωή της στις τουαλέτες των φυλακών με ένα σεντόνι, το οποίο χρησιμοποίησε ως θηλιά. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ΑΤ Κορυδαλλού.

Άφησε σημείωμα στα παιδιά της

Στο κελί της 43χρονης βρέθηκε ένα σημείωμα προς τα παιδιά της, στο οποίο εκφράζει την αγάπη και την υπερηφάνεια της για εκείνα, ενώ ζητά να μην την ξεχάσουν και τους λέει πως θα τα αγαπά για πάντα.

Στο σημείωμα γίνονται επίσης αναφορές στις γιορτές, τις διακοπές και τις στιγμές που πέρασαν μαζί ως οικογένεια.

Λέει ακόμη στα παιδιά ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ, ενώ κλείνει με τη φράση: «Εάν σας πλήγωσα ποτέ, σας παρακαλώ συγχωρέστε με».

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, ο Πολωνός καθηγητής είχε βρεθεί νεκρός με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 2025 στην οδό Ειρήνης στην Αγία Παρασκευή.

Λίγες μέρες αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της ΔΑΟΕ συνέλαβαν για την υπόθεση 5 άτομα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η 43χρονη πρώην σύζυγος του θύματος, ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης ως φυσικός αυτουργός και ακόμα τρεις άντρες ως συνεργοί.

Οι λόγοι πίσω από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή φέρονταν να ήταν προστριβές με την πρώην σύζυγό του για θέματα που αφορούσαν τα δύο τους παιδιά, καθώς και οικονομικές διαφορές.