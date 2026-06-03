Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς»

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Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενες

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν, όσοι θέλουν να ωφεληθούν από την δράση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Πρόκειται για την δράση που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας. Στόχος είναι η διευκόλυνση της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η στήριξη των γονέων στην καθημερινότητα και η ενίσχυση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν voucher ύψους έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση και σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας οι παροχές γίνονται από πιστοποιημένα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμελητών. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και πρόσωπα του οικογενειακού ή οικείου περιβάλλοντος, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πιστοποιηθούν.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου, τονίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 ετών και εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν. Ανάμεσα στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης, άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ανεργίας της ΔΥΠΑ, μητέρες που φοιτούν σε Πανεπιστήμια, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, πατέρες που έχουν την αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια βρέφους ή νηπίου και εργάζονται, είναι άνεργοι ή σπουδάζουν, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου.

Πρόκειται για μια απλή, και γρήγορη διαδικασία που αξιοποιεί τη διαλειτουργικότητα των διαθέσιμων στοιχείων της Δημόσιας Διοίκησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία για τους γονείς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ωφελούμενων μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας της δράσης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα βήματα για την υποβολή αίτησης από όσους ενδιαφέρονται είναι τα εξής:

Εισέρχονται στο ntantades.gov.gr

Επιλέγουν «Αίτηση voucher»

Συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Τα προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα, λόγω της διαλειτουργικότητας. Ελέγχουν ότι τα στοιχεία είναι σωστά και, όπου χρειάζεται, συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά πεδία. Παράλληλα, ανεβάζουν φωτοαντίγραφο ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης, και συμπληρώνουν τον ΑΜΚΑ του παιδιού.

Δηλώνουν την επαγγελματική τους κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών και ανεβάζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Συμπληρώνουν το επιθυμητό ωράριο, ώστε να γίνει στοχευμένη αναζήτηση διαθέσιμου επιμελητή ή διαθέσιμης επιμελήτριας. Επιλέγουν τον χώρο παροχής της φροντίδας, δηλαδή την οικία του τέκνου ή την οικία του επιμελητή ή της επιμελήτριας, καθώς και τον τόπο διαμονής του ωφελούμενου. Αποδέχονται τους όρους, επιλέγοντας τα πεδία «Αποδοχή όρων» και «Έχω διαβάσει τη δήλωση ιδιωτικότητας», και υποβάλλουν την αίτηση πατώντας το κουμπί «Υποβολή». Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λαμβάνουν μήνυμα ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Όπως διευκρίνισε με ανακοίνωση του το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «για τη συμμετοχή στη δράση ισχύουν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια: ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και έως 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν εφαρμόζεται εισοδηματικό όριο. Η δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο στήριξης της οικογένειας. Δίνει στους γονείς περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα των παιδιών τους, στηρίζει την εργασία και καλύπτει πραγματικές ανάγκες των οικογενειών στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr.