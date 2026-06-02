Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά

«Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας»

Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Πρόκειται για το δεύτερο -και τελευταίο- μάθημα Γενικής Παιδείας που δίνουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη 5 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2025, θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

«Τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες. Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ειδικότερα:

Θέμα Α΄: Εξετάζει βασικές έννοιες θεωρίας

Θέμα Β΄: Θέμα ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες

Θέμα Γ΄: Θέμα που εξετάζει βασικές έννοιες στατιστικής

Θέμα Δ΄: Πρόβλημα ακροτάτων που εξετάζει την κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης.

Το ερώτημα Δ4 απαιτούσε καλή γνώση αλγεβρικών πράξεων», σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ).

