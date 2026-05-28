Ο καιρός της Πέμπτης, 28 Μαΐου 2026

0

Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 28 Μαΐου, νεφώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ βροχές κατά τόπους αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Κρήτης κατά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, ενώ υψηλές θα είναι οι συγκεντρώσεις γύρης από ελιά κυρίως στα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 34, στην Πελοπόννησο από 11 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 29, στα Επτάνησα από 16 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 31 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς από δυτικές διευθύνσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς.

Στη πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σπό το μεσημέρι. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι - απόγευμα και στα βορεια της Θεσσαλίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τοπικά στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα οπότε στα ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-05-2026

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα πιθανώς θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.