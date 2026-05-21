Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η άσκηση της ΠΥ με την ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026» στο Δασόκτημα Ωραιοκάστρου

Καναντέρ, δασοκομάντος, drones και ερπυστριοφόρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026» για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης, η οποία φέτος για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης φιλοξενήθηκε στο Δασόκτημα Ωραιοκάστρου.

Πρόκειται για μια άσκηση πανελλαδικής κλίμακας, που διεξάγεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε πραγματικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα των δράσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 με την πραγματοποίηση της προάσκησης στη δασική έκταση του Δήμου Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στη θέση «Θέα» του Δασοκτήματος, ενώ η κύρια φάση της άσκησης ολοκληρώθηκε σήμερα.

Η άσκηση αντιμετωπίστηκε ως πραγματικό συμβάν δασικής πυρκαγιάς και ακολούθησε όλα τα επιχειρησιακά στάδια αντιμετώπισής της. Συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, τον δήμο Λαγκαδά, το δασαρχείο, την αστυνομία, το στρατό, το ΕΚΑΒ και τις εθελοντικές ομάδες.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αναπτύχτηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με πολυάριθμα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., οχήματα του στρατού και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ αναπτύχθηκαν και εναέριες δυνάμεις με πτήσεις από εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης τύπου Canadair.

Στόχος της άσκησης ήταν η βελτιστοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων στη δασοπυρόσβεση, η εκτίμηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισής του.

Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής στη Μάνδρα

Ήχοι από σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων, ελικόπτερα και καναντέρ άρχισαν να ηχούν λίγο μετά τις 10:15 στη θέση Πανόραμα του Δήμου Μάνδρας. Σύντομα άρχισε να ξεπροβάλλει καπνός από μια πλαγιά, κοντά σε οικισμό η οποία σήμανε «συναγερμό», καθώς η ημέρα ήταν επικινδυνότητας 4.

Αυτό ήταν το δύσκολο σενάριο της μεγάλης άσκησης «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2026» που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην άσκηση ενεπλάκη μεγάλη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, υδροφόρες ΟΤΑ, εθελοντές, σκαπτικά μηχανήματα του Στρατού, drones και εθελοντές.

Όλα ξεκίνησαν με την αναγνώριση των εστιών -που κατά το σενάριο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας- από πεζοπόρα και περιπολικά οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ σειρά πήραν άμεσα οι «δασοκομάντος» (ΕΜΟΔΕ).