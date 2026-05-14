Συναγερμός στα Σπάτα: Βρέθηκε νεκρός 64χρονος μέσα στο αυτοκίνητο

Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θάνατο από παθολογικά αίτια

Εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή των Σπάτων, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Ο άνδρας, ηλικίας 64 ετών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε όχημα που βρισκόταν στη λεωφόρο Σπάτων, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις παραπέμπουν σε θάνατο από παθολογικά αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.