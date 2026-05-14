Θανάσιμη παράσυρση 79χρονης από φορτηγό στα Άνω Πατήσια

Συνελήφθη ο οδηγός

Μια 79χρονη γυναίκα έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί στα Άνω Πατήσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί στην συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με τον οδό Ορφανίδου όταν φορτηγό παρέσυρε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την 79χρονη.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφη, ενώ διερευνώνται από την Τροχαία τα αίτια του δυστυχήματος.