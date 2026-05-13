«Για 39η συνεχόμενη χρονιά πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ»

Η φοιτητική παράταξη εξέδωσε ανακοίνωση

Η φοιτητική εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ ΝΔΦΚ , με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή.

Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Πανσπουδαστική, η οποία εμφανίζει πτώση τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και σε ποσοστιαία βάση, ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και η ΕΑΑΚ,με μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει τις πρακτικές της Πανσπουδαστικής σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την παραβίαση της συμφωνίας του διαπαραταξιακού πλαισίου, την οποία η ίδια έχει συνυπογράψει. Συγκεκριμένα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος αλλά και σε σειρά φοιτητικών Συλλόγων ανά τη χώρα, η φοιτητική παράταξη του ΚΚΕ προχώρησε σε αυτόνομη διαδικασία κάλπης, χωρίς τη συμμετοχή των υπόλοιπων παρατάξεων, αρνούμενη να αποδεχθεί το πραγματικό αποτέλεσμα που αναγνωρίζεται από τις υπόλοιπες δυνάμεις. Επιπλέον, στην κάλπη του Οικονομικού του ΕΚΠΑ, η εκλογική διαδικασία διακόπηκε επανειλημμένα με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ, χωρίς ουσιαστικό λόγο, δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή συμμετοχή των φοιτητών και στην άσκηση του δημοκρατικού τους δικαιώματος. Με αυτές τις πρακτικές επιχειρείται η αλλοίωση του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος και η παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στη βούληση της φοιτητικής κοινότητας, η οποία για ακόμη μία χρονιά εκφράζει την εμπιστοσύνη της στις θέσεις και τις προτάσεις της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου 2026 μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με την ενσωμάτωση μέσω της σελίδας https://www.dap.gr/ekloges/2026/. Θα υπάρχει δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά, ανά Ίδρυμα και ανά Σύλλογο.