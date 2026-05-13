Μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων

Οδηγός φρέναρε απότομα και τράκαραν ένα φορτηγό, ένα βαν, ένα επαγγελματικό φορτηγάκι και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο

Στο... κόκκινο είναι λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντη, από ροχαίο με τη συμμετοχή τεσσάρων οχημάτων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα βαν, ένα επαγγελματικό φορτηγάκι και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όταν ένας οδηγός φέρεται να φρέναρε απότομα, με αποτέλεσμα τα τρία οχήματα που ακολουθούσαν να συγκρουστούν διαδοχικά με ταχύτητα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο στο σημείο προκλήθηκε σοβαρό μποτιλιάρισμα, με ουρές χιλιομέτρων που, σύμφωνα με μαρτυρίες, φτάνουν έως και το ύψος της Λυκόβρυσης.