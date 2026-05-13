Μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά αξίας άνω των 100.000 ευρώ, αλλά τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών στην Ροδόπη

Κρύπτες φορτηγού με αναβολικά, εκτιμώμενης αξίας από 100 έως 160 χιλιάδες ευρώ, αποκάλυψε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Ροδόπης, οδηγώντας στη σύλληψη αλλοδαπού που φέρεται να δραστηριοποιείτο στη διακίνησή τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομη μεταφορά σκευασμάτων από τη χώρα μας προς τη Βουλγαρία. Σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ, καθώς και το παραπάνω όχημα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.