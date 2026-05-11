Συνελήφθησαν οι δράστες της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα: 8 άτομα στα χέρια της αστυνομίας, ανάμεσά τους δύο γυναίκες

Τους έχουν μεταφέρει στην ΓΑΔΑ, ενώ όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός

Ταχύτατη είναι αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ μετά την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά δύο γυναίκες.

Άπαντες έχουν μεταφερθεί στην ΓΑΔΑ. Οι πέντε συνελήφθησαν επί τόπου λίγο μετά την διαφυγή τους, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν δημιουργήσει ένα κλοιό σε όλη την περιοχή έπειτα από την ενοπλή ληστεία, από όπου απέσπασαν 200.000 ευρώ από το χρηματικιβώτιο.

Νωρίτερα είχε εντοπιστεί και το αυτοκίνητο διαφυγής από την τράπεζα.

Οι τρεις συνελήφθησαν αργότερα σε έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί στην Αθήνα.

Για την υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η ΕΛ.ΑΣ, που αναφέρει τα εξής:

«Απογευματινές ώρες σήμερα προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός».

Ειδικότερα, κατά την σύλληψη τους βρέθηκαν στην κατοχή τους τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.