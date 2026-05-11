Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που μεταφέρθηκε στο «Αττικόν»

Κανενα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, που μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» για προληπτικούς λόγους και τέθηκε σε καραντίνα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, παρακολουθούν την κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα Δημόσιας Υγείας».