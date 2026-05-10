Βυθίστηκε σκάφος ανοιχτά των Καμένων Βούρλων – Διασώθηκαν οι τρεις επιβαίνοντες

0

Το ερασιτεχνικό σκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στις λιμενικές αρχές της Φθιώτιδας, όταν μικρό σκάφος που έπλεε ανοιχτά των Καμένων Βούρλων εξέπεμψε σήμα κινδύνου, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις διάσωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το lamiareport, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 9/5 , όταν ερασιτεχνικό σκάφος με πολωνική σημαία χρησιμοποίησε καπνογόνο εκπέμποντας σήμα SOS στη θαλάσσια περιοχή των Καμένων Βούρλων.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσε και το ταχύπλοο «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ ΙΙΙ» Τ.Σ. 321Β’, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους τρεις επιβαίνοντες του σκάφους -έναν Έλληνα και δύο Ρουμάνους υπηκόους- καθώς και δύο κατοικίδια ζώα που βρίσκονταν μαζί τους.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Καμένα Βούρλα, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις αποχώρησαν χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Το σκάφος, μήκους περίπου 4,90 μέτρων, βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από την ακτή, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Ακολούθησαν έρευνες στη θαλάσσια περιοχή με τη συμμετοχή ιδιώτη δύτη και παρουσία πλωτού του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να εντοπιστεί το βυθισμένο σκάφος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παράλληλα, από τη Λιμενική Αρχή ενεργοποιήθηκε άμεσα το Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, ενώ οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ανέλκυση του σκάφους αναμένεται να συνεχιστούν από εξειδικευμένο καταδυτικό συνεργείο με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιμεναρχείου Στυλίδας.