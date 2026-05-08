Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για κλοπές αυτοκινήτων στο Ηράκλειο

Είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα

Στην εξιχνίαση δεκατεσσάρων περιπτώσεων κλοπών από οχήματα, καθώς και δύο κλοπών οχημάτων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων.

Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι δύο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γυναικών, ηλικίας 36 και 37 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και, τουλάχιστον από τις 22.04.2025 έως τις 06.05.2026, προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από σταθμευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Συνολικά διέπραξαν 14 κλοπές σε ΙΧΕ και ΔΧΕ (ταξί), εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και επτά απόπειρες, αφαιρώντας χρηματικό ποσό 1.017 ευρώ, τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα tablet και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαίρεσαν δύο ενοικιαζόμενα ΙΧΕ οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης για τη διευκόλυνση της δράσης τους. Ο ένας ανήλικος συνελήφθη κατά τις βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης 6-5-2026, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με ένα από τα κλεμμένα οχήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Μέσα σε ένα 24ωρο συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος (7-5-2026) ο οποίος ήταν υπό επιτήρηση και υποχρεωμένος να εμφανίζεται σε αστυνομική υπηρεσία, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της ομάδας, η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.