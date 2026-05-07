«Κιβωτός του Κόσμου»: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πατέρα Αντώνιου για τις καταγγελίες ασέλγειας σε βάρος του

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα ο ιερέας έχοντας στο πλευρό του την πρεσβυτέρα

Την ώρα που ο εισαγγελέας ζητεί την παραπομπή του πατέρα Αντώνιου για κακοδιαχείριση στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, ξεκίνησε η δίκη του για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο νεαρών αγοριών, πρώην τροφίμων της δομής.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκε σήμερα ο ιερέας έχοντας στο πλευρό του την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή. Στη δικαστική αίθουσα ήταν και ο ένας εκ των δύο νεαρών που έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο.

Η δίκη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ιερέα αντέδρασε στο αίτημα, σημειώνοντας πως τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο νεαρών έχει δώσει συνεντεύξεις, επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. «Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο πρέπει και να τον προστατεύει…», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπεράσπιση για να επισημάνει στη συνέχεια πως η συμπεριφορά του κατηγορούμενου με τη χορήγηση συνεντεύξεων, αναιρεί στην πράξη το αίτημά του για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών.

Ωστόσο, η εισαγγελέας της έδρας είπε «ναι» στο αίτημα των συνηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας, τονίζοντας ότι «είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της δίκης πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων διότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος».

Απαντώντας δε στις αιτιάσεις της υπεράσπισης, η εισαγγελική λειτουργός υπογράμμισε πως και οι δύο πλευρές έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ κατά τη προδικασία. Τελικά, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Μαρία Ζαχαροπούλου