Περισσότερα από 40 παράνομα ηλεκτρικά πατίνια «σήκωσε» ο Δήμος Ζακύνθου

Αναζητούνται οι υπεύθυνοι της εταρείας που τα διασκόρπισε σε όλη την περιοχή

Το τμήμα Καθημερινότητας του Δήμου Ζακύνθου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, προχώρησε στην απομάκρυνση τουλάχιστον 45 ηλεκτρικών πατινιών από διάφορα σημεία της πόλης. Πρόκειται για ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία η εταιρεία που τα διαχειρίζεται, θεώρησε σωστό να τα τοποθετήσει ανά δεκάδες σε κεντρικά σημεία της πόλης, χωρίς καμία υποδομή, μελέτη, εγκατάσταση και κυρίως, χωρίς καμία άδεια από τον Δήμο, κάνοντας, ουσιαστικά κατάληψη δημοτικών χώρων, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Την επιχείρηση συντόνιζε ο εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας κ. Αγαπητός Βίτσος, ενώ σε ένα από τα σημεία βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος. Όπως επεσήμανε ο κ. Βίτσος, αναζητείται ο υπεύθυνος που έχει ορίσει η εταιρεία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να παραλάβει τα ηλεκτρικά πατίνια, αφού πρώτα πληρώσει πρόστιμο 150 ευρώ για το καθένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση θα συνεχιστεί και αύριο, καθώς υπάρχουν σχεδόν άλλα τόσα πατίνια που είτε βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, είτε δεν έχουν εντοπιστεί.