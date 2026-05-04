Συνελήφθη 25χρονος που γρονθοκόπησε σε 17χρονο ΑμεΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Αρχικά χτύπησε την 20χρονη αδερφή του ανήλικου

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται 17χρονος ανάπηρος, μετά από επίθεση που δέχθηκε από 25χρονο, το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαΐου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού, μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, παρακολούθησαν συναυλία στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Εκεί σημειώθηκε ένας διαπληκτισμός, για ασήμαντη αφορμή, μεταξύ της 20χρονης αδερφής του 17χρονου και της 20χρονης συντρόφου του 25χρονου.

Τότε ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, επενέβη και αφού αρχικά χτύπησε την 20χρονη αδερφή του 17χρονου, στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον ανήλικο, προκαλώντας του κάταγμα στη γνάθο, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μετά το περιστατικό το ζευγάρι τράπηκε σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε -κατά περίπτωση- δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου ατόμου και για υπόθαλψη εγκληματία.