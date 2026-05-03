Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο Ηράκλειο

0

Αυτή τη φορά στόχος ήταν η δημόσια τουαλέτα ΑμεΑ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου

Η δημοτική αρχή Ηρακλείου καταδικάζει απερίφραστα το νέο περιστατικό βανδαλισμού της καινούργιας δημόσιας τουαλέτας Ατόμων με Αναπηρία στο πάρκο Δ. Θεοτοκόπουλου, μετά από εκείνο της προτομής του Νίκου Ξυλούρη.

Όπως αναφέρεται, «τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές. Ο σεβασμός προς τα 'Ατομα με Αναπηρία και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας».

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, η Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.