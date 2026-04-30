«Παρανάλωμα» του πυρός έγινε το κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον – Σοβαρές ζημιές και σε διαμερίσματα

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί

Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που στεγάζεται σε κτίριο στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα ανταλλακτικών ενώ υπέστησαν σοβαρές ζημιές και τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους υπερκείμενους ορόφους του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων έχει αποκατασταθεί, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.