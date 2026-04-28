Σοκ στην Κρήτη: Πτώση πεντάχρονου σε πισίνα – Το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Παραλίγο να πνιγεί - Μπήκε άμεσα στο χειρουργείο

Μια οικογένεια τουριστών από την Ολλανδία που βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές βιώνει δραματικές στιγμές, καθώς το 5χρονο παιδί τους τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, ενώ λίγο έλειψε να πνιγεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το cretalive, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος κ. Κώστα Δανδουλάκη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδάκι, παραμένουν αδιευκρίνιστες.