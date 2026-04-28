Ανατροπή φορτηγού προκάλεσε τεράστιο μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

«Κόκκινος» ο Κηφισός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Παλαιού Αεροδρομίου στο Ελληνικό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες φορτηγό όχημα που μετέφερε κάδο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα αρχικά να εγκλωβιστεί ο οδηγός. Χρειάστηκε να κοπεί το κουβούκλιο του φορτηγού για τον απεγκλωβισμό του.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα και οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Το μποτιλιάρισμα φτάνει έως και τα 4 χιλιόμετρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα σημειώθηκε στις 8:00 και τραυματίας είναι ο οδηγός του φορτηγού και επί τόπου άμεσα έσπευσαν ΕΛΑΣ, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Υπό άγνωστη αιτία μετακινήθηκε το φορτίο του οχήματος (οικοδομικά υλικά, μονωτικά κ.λπ) και το φορτηγό ανετράπη και έπεσε στα πλάγια.

Από το φορτηγό απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του ηλικίας περίπου 50 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας εκτός κινδύνου.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα ενώ προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Λεοντίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αλλά και στη Μεσογείων.

Παράλληλα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.