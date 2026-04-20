Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση μια 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

Σύμφωνα με μαρτυρίες, έχασε την ισορροπία της

Μια μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση που είχε από μπαλκόνι του 1ου ορόφου του σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί, όταν η μαθήτρια, σύμφωνα με μαρτυρίες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο προαύλιο του σχολείου.

Η 13χρονη διακομίστηκε αρχικά στο «Αττικόν» και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και αποδίδεται σε ατύχημα.