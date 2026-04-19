Συνελήφθη ο ανήλικος οδηγός της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη στην οδό Λιοσίων

Χθες είχαν γίνει ακόμα τρεις συλλήψεις

Συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι ο οδηγός της μηχανής, που χθες το απόγευμα παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά μια 16χρονη στην οδό Λιοσίων, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε αβοήθητη στο οδόστρωμα. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 16χρονο με καταγωγή από το Σουδάν.

Για την υπόθεση είχαν γίνει χθες ακόμα τρεις συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθη η 20χρονη ιδιοκτήτρια της μηχανής, η οποία κατήγγειλε ψευδώς στους αστυνομικούς ότι η μηχανή είχε κλαπεί, καθώς και ένας 20χρονος τον οποίο είχε υποδείξει η 20χρονη ως διαχειριστή της μηχανής. Λίγη ώρα αργότερα παραδόθηκε αυτοβούλως και συνελήφθη ένας 22χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή την ώρα του ατυχήματος. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αναφορικό με το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε στις 18 Απριλίου λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα. Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η 16χρονη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.