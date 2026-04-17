Τα διαχρονικά προβλήματα υποδομών στα δικαστικά μέγαρα της χώρας καταγγέλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών

Η ανακοίνωση

Την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στις σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση την 1η.4.2026 στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου και είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ζητεί η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Τα διαχρονικά προβλήματα υποδομών στα δικαστικά μέγαρα της χώρας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, έχουν αναδείξει τόσο η Ένωση, όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

«Η εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, η προστασία της υγείας και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας όσων υπηρετούν και προσέρχονται στη Δικαιοσύνη αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η Ένωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Προς επίρρωση του από 17.3.2026 δελτίου τύπου της Ένωσής μας για τα διαχρονικά προβλήματα υποδομών στα δικαστικά μέγαρα της χώρας και των από 31.3.2026 συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας των δικαστικών υπαλλήλων σε διάφορες πόλεις (Αθήνα, Κόρινθο, Άρτα, Λαμία, Σέρρες, Δράμα, Βόλο, Κατερίνη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο κ.ά.) στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) για τη διεκδίκηση σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών εργασίας, η έντονη βροχόπτωση που έλαβε χώρα την 1η.4.2026 ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα υποδομής και στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Εκτεταμένες καταρρεύσεις τμημάτων ψευδοροφής σε διαδρόμους και γραφεία και πλημμυρισμένοι χώροι με ηλεκτροφόρα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας του Διοικητικού και Πολιτικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τουλάχιστον 15 ημέρες, ενώ, ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας του, καθώς διαπιστώνεται η μη υποχώρηση οσμών και υγρασίας από όλους τους χώρους του κτιρίου και η συνεχιζόμενη μη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Θεωρούμε επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων και όλων των κτιρίων που στεγάζουν δικαστικές υπηρεσίες και ειδικότερα την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και επισκευών στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες για την προστασία της υγείας των δικαστικών λειτουργών, των υπαλλήλων, των δικηγόρων και των πολιτών, απαιτούμε :