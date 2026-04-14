Συγκεντρώσεις και πορείες κτηνοτρόφων στην Μυτιλήνη

0

Συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποίησαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου, στην Μυτιλήνη, διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική ασφυξία που έχει προκληθεί, λόγω του lock down που έχει επιβληθεί από τις 16 Μαρτίου για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού.

Η αρχική συγκέντρωση έγινε έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου οι διαδηλωτές πέταξαν ζωοτροφές. Στη συνέχεια, διαμέσου της αγοράς της Μυτιλήνης κατευθύνθηκαν στην είσοδο του λιμανιού της πόλης, αποκλείοντας τα εξερχόμενα και εισερχόμενα ΙΧ και φορτηγά αυτοκίνητα, ενώ περί τις 2 μετά το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μπήκε στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού και προσέγγισε τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» αποκλείοντας την είσοδο σε αυτό και επιβατών. Άγνωστο παραμένει αν θα επιτρέψουν τη φόρτωση του πλοίου με επιβάτες στις 6 το απόγευμα που έχει προγραμματιστεί η αναχώρησή του για Χίο και Πειραιά.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου του αφθώδους πυρετού προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες κτηνοτρόφους της Λέσβου αλλά και όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης κτηνοτροφικών και γαλακτοκομικών προϊόντων του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι οικονομικό κόστος για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 70.000 αρνιά και κατσίκια τα οποία επρόκειτο να τροφοδοτήσουν την αγορά της χώρας παρέμειναν αδιάθετα, ενώ, όπως σημειώνουν, το νησί έκανε Πάσχα με σφάγια που εισήγαγε για τις ανάγκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, μεγάλο είναι το κόστος και από την απαγόρευση εξαγωγής από το νησί γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα των τυριών - Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), όπως το ονομαστό λαδοτύρι, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις και από την μη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος που χύνεται σε αυτοσχέδιους λάκκους ή σε ρέματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον.