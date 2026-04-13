Τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι από εκρήξεις κροτίδων στην Αμαλιάδα

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν από εκρήξεις κροτίδων σε περιοχές της Ηλείας.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν σε τοπική κοινότητα της Ηλείας, ένας ανήλικος και ο πατέρας του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν σε πλατεία τοπικής κοινότητας, προχώρησε στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι.

Ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Στην δεύτερη περίπτωση, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, για σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων, καθώς και για εξύβριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι άναψαν και έριξαν κροτίδα σε πολύ κοντινή απόσταση από 16χρονη, με αποτέλεσμα να της προκαλέσουν θλαστικό τραύμα στο χέρι και στην συνέχεια την εξύβρισαν, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.