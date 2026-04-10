Αποκαλύψεις σοκ για το μαρτύριο που βίωνε το βρέφος από την Πάτρα: Ο σύντροφος της 18χρονης μάνας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρα το παιδί

Ο άνδρας κακοποιούσε το κοριτσάκι από τον Φεβρουάριο

Στιγμές φρίκης βίωνε το 10 μηνών κοριτσάκι στα χέρια του συντρόφου της 18χρονης μητέρας του, μια υπόθεση κακοποίησης που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Το βρέφος νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της βρέθηκαν χθες το πρωί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους με απόφαση της Ανακρίτριας και τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Σύμφωνα με ατο patrisnews.com, η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα, άσκησε ποινικές διώξεις στη 18χρονη μητέρα και τον συνομήλικο σύντροφό της.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα 40 στον αριθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, η Εισαγγελέας που χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες, τόσο στη μητέρα, όσο και στον νεαρό άνδρα, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενώ την ίδια ώρα το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Ακολούθως, η Ανακρίτρια εξέδωσε ισάριθμα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, τα οποία εκτελέστηκαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν. Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.

Ο 18χρονος ομολόγησε το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα. Η κακοποίησή του φέρεται ότι είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου 2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Τότε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.