Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη δύο ανήλικοι με κλεμμένο μηχανάκι στο Γαλάτσι

Ο 16χρονος οδηγός έτρεπε για να διαφύγει πεζός

Με κλεμμένο δίκυκλο συνελήφθησαν κατά τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή του Γαλατσίου, δύο ανήλικοι 13 και 16 ετών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου για - κατά περίπτωση - αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή, έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Και οι δύο επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω δίκυκλο είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.