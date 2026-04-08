Σύλληψη καταζητούμενου με ευρωπαϊκό ένταλμα στον Αερολιμένα Αθηνών

Κατηγορείται για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 7-4-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α. κατά την άφιξή του στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 40χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Αυστρίας για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών.

Επιπλέον, σε βάρος του 40χρονου εκκρεμούσε απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -5- ετών και χρηματική ποινή -20.000- ευρώ για διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος υπηκόων τρίτης χώρας κατά συρροή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.