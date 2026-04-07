«Μπλόκο» των αγροτών στον Ε-65 για ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρωμές και αυξημένο κόστος

Στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στήνουν μπλόκο σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αγρότες της Καρδίτσας λόγω των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πληρωμές που καθυστερούν και το αυξημένο κόστος παραγωγής και κάνουν κάλεσμα όλη τη περιοχή να στηρίξει τον αγώνα τους.

Ενώ οι πληρωμές οδηγούνται από τη μια παράταση στην επόμενη, το αυξημένο κόστος σε πετρέλαιο και λιπάσματα έχει οδηγήσει τους αγρότες σε οικονομικό αδιέξοδο, όπως καταγγέλλουν, ενώ την ίδια ώρα, ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος παρακολουθεί με αγανάκτηση και απογοήτευση τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το ένα δισεκατομμύριο που έκλεψαν από αγρότες και κτηνοτρόφους, πρέπει να επιστραφεί, αυτά τα χρήματα είναι δικά μας. Θέλουμε να βγουν όλα στην επιφάνεια, και το ποιοι τα φάγανε, ποιοι βάλανε υπογραφές, ποιοι πίεζαν και ποιοι προσπάθησαν να συγκαλύψουν», αναφέρει στο ΤhessPost.gr o πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κώστας Τζέλλας.

Εκτός από την καθυστέρηση των πληρωμών, οι αρκετοί αγρότες καταγγέλλουν πως δεν θα λάβουν τις επιδοτήσεις. «Έπρεπε να είχαν γίνει μέσα στον Μάρτιο, μετά μας είπαν μέσα στο Πάσχα, τώρα περιμένουμε τη Μεγάλη Πέμπτη και βέβαια, μαθαίνουμε ότι θα είναι κουτσουρεμένες. Δεν βγαίνουν δηλαδή τα νούμερα, για να πάρουμε όλοι εμείς αυτά που δικαιούμαστε, δεν ξέρουμε καν ποιοι θα πληρωθούν, θα υποστηρίξουν πάλι, ότι "κάποιοι ελέγχονται"», σημειώνει ο κ. Τζέλλας.

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τον Γενάρη που ήμασταν στα μπλόκα και στη συνάντηση που είχαμε, δεν βλέπουμε να υλοποιούνται. Οι μεγάλες αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα, δυστυχώς δε θα μας αφήσουν να καλλιεργήσουμε. Όλα αυτά τα προβλήματα μας βγάζουν για μια ακόμη φορά στο δρόμο και βέβαια συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Θα μείνουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δε θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν φέτος, ειδικά μετά τις αυξήσεις στο πετρέλαιο που κοστίζει αυτή τη στιγμή 2,12 και θα ανέβει κι άλλο, ενώ στα λιπάσματα οι τιμές έχουν ανέβει κατά 60%», είπε.

Οι βασικές διεκδικήσεις των αγροτών: