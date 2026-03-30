Ηχηρή παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών

0

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του

Παρέμβαση με πολλούς αποδέκτες έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης, λίγα εικοσιτετράωρα πριν ανέβουν στη έδρα οι δικαστές που εκδικάζουν την υπόθεση της τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Σεβαστίδης μιλά με σκληρή γλώσσα για όσους , όπως λέει, επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν τη δίκη με στόχο την αποσταθεροποίηση. Μάλιστα, μιλά για «στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να το μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο» παρομοιάζοντας τους με «μέλη της Χρυσής Αυγής».

Καλεί δε τα ΜΜΕ να μην προβάλλουν τέτοιες συμπεριφορές. «Συνειρμικά έρχονται και πάλι στο νου μας οι συνεντεύξεις και η προβολή των μελών της Χρυσής Αυγής στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ως δήθεν σωτήρων μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων. Τώρα τα ίδια μέσα εκκολάπτουν και πάλι το αυγό του φιδιού σε άλλη συσκευασία. Θα φανεί στο διάβα του χρόνου πόσο ακριβά θα πληρώσει ο λαός μας τέτοιες αντιδημοκρατικές εκτροπές» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Σαβαστίδη, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ως εξής:

Μιλάω σήμερα στο όνομα όλων των δικαστών και εισαγγελέων μελών της Ένωσής μας, των 3.000 δικαστικών λειτουργών που έχοντας συνείδηση της βαριάς ευθύνης που πέφτει στους ώμους της δικαιοσύνης, είναι ταυτόχρονα και προβληματισμένοι από την επιχειρούμενη παραπληροφόρηση από γνωστούς κύκλους οι οποίοι επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση. Επιδίωξή μας είναι να διεξαχθεί η δίκη στη Λάρισα με όρους νηφαλιότητας και τήρησης των δικονομικών και ουσιαστικών κανόνων. Αυτό επιβάλλουν οι στοιχειώδεις δημοκρατικές αρχές, από την αρχή ωστόσο διαφάνηκε η δηλωμένη στόχευση ορισμένων να αλλάξουν το χαρακτήρα της δίκης και να τη μετατρέψουν σε πολιτικό επίδικο. Ενεργούν καλυπτόμενοι πίσω από τη βουλευτική ασυλία τελώντας σωρεία αδικημάτων τα οποία καταγγείλαμε την περασμένη εβδομάδα.

Εργαλειοποιούν τη δίκη και πουλάνε σόου στις τηλεοπτικές κάμερες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξουν τάχα το ενδιαφέρον τους. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Ούτε για τους συγγενείς που περιμένουν με αγωνία την έναρξη της διαδικασίας, ούτε για τη δικαίωση των 57 αδικοχαμένων παιδιών στην πλειοψηφία τους, ούτε για την απόδοση δικαιοσύνης. Κάθε βίντεο που ανεβάζουν, κάθε παράνομη πράξη που διαπράττουν, μετατρέπεται στη δική τους συνείδηση σε χιλιάδες ψήφους στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Να θυμηθούμε ότι τέτοιου είδους ψεύτικο αντισυστημισμό και επαναστατικότητα έδειξαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής την πρώτη περίοδο της ανοδικής πορείας τους.

Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν βαριά ευθύνη για την προβολή τέτοιων συμπεριφορών, υπονομευτικών της δημοκρατίας. Συνειρμικά έρχονται και πάλι στο νου μας οι συνεντεύξεις και η προβολή των μελών της Χρυσής Αυγής στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ως δήθεν σωτήρων μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων. Τώρα τα ίδια μέσα εκκολάπτουν και πάλι το αυγό του φιδιού σε άλλη συσκευασία. Θα φανεί στο διάβα του χρόνου πόσο ακριβά θα πληρώσει ο λαός μας τέτοιες αντιδημοκρατικές εκτροπές. Ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν την ολοκληρωτική διάλυση των θεσμών στο υφιστάμενο πολίτευμα, χωρίς να προτείνουν με τι σκοπεύουν να τους αντικαταστήσουν και σε αυτούς που μένουν ικανοποιημένοι με την υφιστάμενη κατάσταση, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πολιτών.

Όσων πραγματικά επιθυμούν και αγωνίζονται για τη βελτίωση των θεσμών. Εκείνοι οι οποίοι πατώντας στην αποκτηθείσα εμπειρία μετά τη μεταπολίτευση αφουγκράζονται τις αλλαγές που έχουν μετατραπεί σε ώριμο κοινωνικό αίτημα, αυτοί που μίλησαν πρώτοι για μεταρρυθμίσεις στο κεφάλαιο της Δικαιοσύνης, στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας, στην απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς. Υπάρχουν αυτοί που πρώτοι σήκωσαν τη σημαία της διεκδίκησης επαναφοράς των δώρων για εργαζόμενους και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα. Αυτοί που με παρρησία στηλίτευσαν πριν τρία χρόνια ενέργειες κυβερνητικών αξιωματούχων μη συμβατές με το διακριτό ρόλο της δικαστικής εξουσίας.

Αυτοί που στάθηκαν την εποχή της πανδημίας υπερασπιστές των συνταγματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είμαστε περήφανοι σαν δικαστική ένωση γιατί όλα αυτά τα παλέψαμε πρώτοι εμείς, σε μία εποχή κατά την οποία οι δήθεν αντισυστημικοί και άλλοι επίδοξοι σωτήρες του ελληνικού λαού ήταν κρυμμένοι στη βόλεψη και στην ασφάλειά τους. Στη δίκη της Λάρισας δεν κρίνεται μόνο η τύχη των 36 κατηγορουμένων. Κρίνεται η αντοχή του οικοδομήματος της δημοκρατίας. Η επιλογή και η διαμόρφωση της αίθουσας είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

Διαχρονικά έχουμε τονίσει ως Ένωση τα προβλήματα στις δικαστικές αίθουσες, τις ελλιπείς υποδομές και την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης όταν για άλλους αυτά τα αιτήματα ήταν τριτεύοντα. Είμαστε ωστόσο επιφορτισμένοι να ασκήσουμε το λειτούργημά μας στις δοσμένες συνθήκες. Για να διεξαχθεί ωστόσο ομαλά η δίκη, δεν αρκεί η καλή πρόθεση και το φιλότιμο των δικαστών. Όσο και αν φαίνεται στους πολίτες αδιανόητο, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που η δικαστική έδρα είναι απροστάτευτη, απέναντι σε ύβρεις, σε προπηλακισμούς, σε χυδαιότητες λίγων δικηγόρων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το νομοθετικό κενό για να επιβάλλουν το χάος, φέρνοντας πολλές φορές στα όρια της σωματικής και ψυχολογικής κατάρρευσης τους δικαστές. Πολιτικά κόμματα και θεσμικοί φορείς δεν είδαν και δεν έλαβαν θέση μέχρι σήμερα, δεν καταδίκασαν τα έκτροπα, τους προπηλακισμούς σε βάρος δικαστικών λειτουργών που έλαβαν χώρα την πρώτη μέρα της συνεδρίασης του δικαστηρίου από μια μικρή μερίδα δικηγόρων και διαδίκων.

Αποφεύγουν να δηλώσουν ευθέως πως μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν διασφαλίζεται η διεξαγωγή μιας ομαλής διαδικασίας, που είναι μεν σημαντικός παράγοντας, δεν είναι ο μοναδικός. Είναι υποκρισία να ισχυρίζεται κανείς ότι επιθυμεί δίκαιη δίκη και από την άλλη να επικροτεί άμεσα ή έμμεσα τους τραμπουκισμούς που επιβλήθηκαν ως κανονικότητα από μια μειοψηφία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γραφική. Όσο η Πολιτεία διστάζει να προχωρήσει στα επιβαλλόμενα νομοθετικά μέτρα που από πέρσι το καλοκαίρι προτείναμε, η διολίσθηση του κύρους της Δικαιοσύνης θα έρθει νομοτελειακά. Το θηρίο δεν εξημερώνεται με τα χάδια, το φόβο απέναντί του και τον ενδοτισμό. Το τέλος της παραφροσύνης θα το φέρει η επιβολή της ομαλής λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

Απευθυνόμαστε στο Υπουργείο και λέμε βρείτε την τόλμη να το κάνετε. Προστατέψτε τους δικαστές για να επιτελέσουν σωστά το καθήκον τους. Το απαιτεί η κοινωνία, το επιθυμεί το δικαστικό σώμα, το ζητά η συντριπτική πλειοψηφία των συγγενών των θυμάτων, εκείνων που μένουν από επιλογή μακριά από τη δημοσιότητα και την αυτάρεσκη τηλεοπτική προβολή. Των ανθρώπων εκείνων που κουβαλούν για τρία χρόνια έναν ανείπωτο πόνο και επιθυμούν να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία και να αποδοθεί Δικαιοσύνη. Θα παρακολουθούμε την πορεία της δίκης και θα παρεμβαίνουμε όποτε χρειάζεται.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: