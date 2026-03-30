«Μπαράζ» εμπρηστικών επιθέσεων σε διαφορετικά σημεία της Αττικής με στόχο ΑΤΜ και επαγγελματικό όχημα

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 29/3 σε διαφορετικά σημεία της Αττικής. Στόχος ήταν ΑΤΜ αλλά και επαγγελματικό όχημα.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ERTNews, στη 01:30 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων, πετώντας εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Κύπρου, στου Ζωγράφου.

Και εκεί άγνωστοι κινήθηκαν με τον ίδιο τρόπο, ρίχνοντας εύφλεκτο υλικό σε ΑΤΜ και βάζοντας φωτιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές, ενώ οι δράστες τράπηκαν άμεσα σε φυγή.

Λίγο αργότερα, ακόμη ένα περιστατικό εμπρησμού καταγράφηκε στην Κυψέλη. Στόχος των άγνωστων ήταν ένα επαγγελματικό όχημα, στο οποίο άγνωστοι έβαλαν φωτιά, προκαλώντας υλικές ζημιές.