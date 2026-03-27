Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους μετά τις απολογίες τους, οι επτά από τους 22 κατηγορουμένους

Αύριο απολογούνται οι άλλοι 15, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι επτά από τους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να ζημίωσε με 33 εκατ. ευρώ το Δημόσιο και το ΕΦΚΑ μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000-50.000 ευρώ , με τον γνωστό TikToker και επιχειρηματία να καλείται να καταβάλλει την υψηλότερη .

Επιπλέον , επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα.

Δώδεκα από τους κατηγορούμενους, για βαρύτατα αδικήματα, οδηγήθηκαν από το πρωί στο ανακριτικό γραφείο ,ωστόσο, οι πέντε ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ημέρα που έχει προγραμματιστεί για να δώσουν εξηγήσεις και οι λογιστές στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ήταν ο γνωστός TikToker αλλά και επιχειρηματίες, που σύμφωνα με τις αρχές, είχαν εταιρείες «φαντάσματα». Οι κατηγορούμενοι στις πολύωρες απολογίες τους φέρονται να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

Μάλιστα , ο ένας επιχειρηματίας φέρεται να «έδειξε» προς τους συγκατηγορουμένους του λογιστές .

«Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησης μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο την μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους.» φέρεται να είπε απολογούμενος.

Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού , της υπαίτια δήλωσης και καταχώρησης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ , της φοροδιαφυγής με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και της διακεκριμένης περίπτωσης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ εξακολούθηση.

Επιπλέον, διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στηθεί ένα δίκτυο 226 εταιρειών -κάποιες με κανονική δραστηριότητα, κάποιες άλλες εικονικές και κάποιες άλλες «κελύφη»-, το οποίο διαχειρίζονταν 4 λογιστές, οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων βρίσκονται ένας πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αλλά και δύο γνωστά μοντέλα.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου