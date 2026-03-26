Στο εφετείο η αντιδικία της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους – «Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά»

Η υπουργός μέσω των νομικών της παραστατών ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει τα δυο παιδιά

Στο «μικροσκόπιο» του Εφετείου μπήκε η υπόθεση της επιμέλειας των δυο ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον συνθέτη Μίνωα Μάτσα μετά την προσφυγή της υπουργού κατά της πρωτόδικης απόφασης που ρύθμιζε την επικοινωνία.

Η κ. Κεφαλογιάννη δεν παρέστη στη συζήτηση στο Εφετείου με το συνήγορο της να ενημερώνει πως «έχει υπουργικό συμβούλιο» ενώ ο Μίνως Μάτσας, φανερά φορτισμένος ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα.

Η κ. Κεφαλογιάννη με την αίτηση που συζητήθηκε ζητεί τη μεταρρύθμιση της πρωτόδικης απόφασης που προβλέπει την εναλλαγή κατοικία των 4χρονων διδύμων τέσσερις φορές την εβδομάδα, γεγονός που σύμφωνα με την υπουργό, είναι επιζήμιο για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Μάλιστα, μέσω των νομικών της παραστατών ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει τα δυο παιδιά προκειμένου να διαπιστώσει πως βιώνουν αυτή την εναλλασσόμενη διαμονή.

«Θα το δει το δικαστήριο και θα σας ειδοποιήσω, αλλά είναι πολύ μικρά τα παιδάκια. Είναι μόνο 4,5 ετών τι να μας πουν;» ήταν το σχόλιο της έδρας με το συνήγορο της κ. Κεφαλογιάννη να απαντά: «Θα ήταν χρήσιμο να μάθει το δικαστήριο από τα παιδιά την καθημερινότητα τους».

Πρόεδρος: Θα το δει το δικαστήριο.

Συνήγορος (Μ. Μάτσα): Η έφεση είναι νόμω αβάσιμη. Για τα παιδιά δεν δεχόμαστε για λόγους ουσίας – είναι 4 χρόνων – να μπαίνουν σε δικαστικές αίθουσες. Αν πραγματικά θέλανε να αξιολογηθούν τα παιδιά γιατί δεν υπέβαλλαν αίτημα παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης;

Ο Μίνως Μάτσας όταν κλήθηκε να απαντήσει αν εφαρμόζεται η πρωτόδικη απόφαση, φορτισμένος και με λυγμούς απάντησε πως από την 1η Δεκέμβρη που εφαρμόζεται η απόφαση τα παιδιά «είναι πολύ καλύτερα από την περίοδο που περάσαμε με τα ασφαλιστικά μέτρα».

«Έχουμε ένα πρόγραμμα υπέροχο, τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Το μόνο θέμα είναι ότι δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Οι δασκάλες μας λένε ότι είναι τα πιο χαρούμενα παιδιά, τα πιο κοινωνικά δεν έχουνε κανένα πρόβλημα» ανέφερε.

Συνήγορος (Μ. Μάτσα): Είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;

Συνήγορος (Ολ. Κεφαλογιάννη): Θα το πουν τα παιδιά.

Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφαση του το επόμενο διάστημα.

Μαρία Ζαχαροπούλου