Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τον τρόπο που έδρασαν οι κουκουλοφόροι με τα καλάσνικοφ – «Άκουσα ένα μπαμ»

Oι δύο δράστες έσπασαν με μια κίνηση την τζαμαρία

Μια κινηματογραφική ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα στο Λουτράκι, όταν δύο δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 32.000 ευρώ από το ATM των ΕΛΤΑ. Η επίθεση έγινε την ώρα που υπάλληλοι της Eurobank πραγματοποιούσαν τον προγραμματισμένο ανεφοδιασμό, με τον έναν από τους ληστές να προτάσσει ένα καλάσνικοφ προκαλώντας τρόμο στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 07:45 το πρωί, την ώρα που η κίνηση στο σημείο άρχιζε να αυξάνεται. Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι δύο δράστες είχαν στήσει καρτέρι και περίμεναν τη στιγμή που οι υπάλληλοι θα άνοιγαν το ΑΤΜ. Ο ένας από τους κακοποιούς παρέμενε σε ετοιμότητα μέσα σε όχημα διαφυγής, ενώ ο συνεργός του πλησίασε το προσωπικό της χρηματαποστολής με το όπλο στα χέρια.

Με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, ο ένοπλος ακινητοποίησε τους υπαλλήλους της τράπεζας πριν προλάβουν να αντιδράσουν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατάφερε να αποσπάσει τις κασέτες με τα μετρητά που περιείχαν το ποσό των 32.000 ευρώ. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο όπου τον περίμενε ο συνεργός του και ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, εξαφανίζοντας τα ίχνη τους στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και μαρτυρίες πολιτών που ενδέχεται να είδαν τη διαδρομή του οχήματος.

Η μεθοδολογία των δραστών δείχνει ότι επρόκειτο για μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, με τους ληστές να γνωρίζουν ακριβώς το δρομολόγιο και την ώρα της χρηματαποστολής.

Ιδιοκτήτρια φαρμακείου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τα ΕΛΤΑ άκουσε έναν δυνατό ήχο και μετά από λίγο όλα είχαν τελειώσει. «Ήμουν μέσα, ήμουν κλειστά. Άκουσα έναν θόρυβο, έναν δυνατό θόρυβο, ένα μπαμ. Δεν έδωσα κάποια σημασία, κάποιο αντικείμενο θα έπεσε. Και βγήκα μετά 8 η ώρα και είδα ήταν έξω η Αστυνομία. Έμαθα ότι μπήκαν με όπλα, πήραν χρήματα, έσπασαν την πόρτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι εργαζόμενοι, λίγοι στον αριθμό, είχαν βγει στον δρόμο και έδιναν καταθέσεις σε αστυνομικούς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο ληστές έσπασαν με μια κίνηση την τζαμαρία και απείλησαν τους υπαλλήλους με τα καλάσνικοφ.

Τις κινήσεις των δραστών περιγράφει και κάτοικος της γειτονιάς, η οποία βγήκε στο μπαλκόνι και είδε καρέ – καρέ όσα συνέβησαν.

Όπως λέει, «άκουσα φασαρία, θόρυβο και νόμιζα ότι έγινε τρακάρισμα και πετάχτηκα έξω. Βλέπω ότι έπεσαν τα τζάμια εκεί στο ταχυδρομείο. Και βγήκαν δύο με κουκούλες και με δύο κουτιά. Τα κρατούσαν στο χέρι, ανοιχτές οι πόρτες. Ένα αυτοκίνητο μαύρο (τους περίμενε), ανοιχτές οι πόρτες, ο οδηγός στη θέση του και φύγανε αριστερά. Ο κόσμος δεν βγήκε βέβαια έξω. Και τις κοπέλες που φώναζαν άκουσα. Τρόμαξα κι εγώ πετάχτηκα έξω. Εκείνη την ώρα είχα θολώσει. Δεν ήξερα τι να κάνω».