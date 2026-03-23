Στη Σούδα κατέπλευσε το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» – Στο πλοίο ανεβαίνει κλιμάκιο ερευνητών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού

0

Οι ντετέκτιβ θα εξετάσουν τι ακριβώς συνέβη με τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες

Στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη έφτασε το θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» μήκους 337 μέτρων, προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες εργασίες επισκευής μετά από φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγες ημέρες στο εσωτερικό του. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρους που χρησιμοποιεί το πλήρωμα των 4.540 ατόμων και έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και σημαντικά πλοία του στόλου, το οποίο μετέχει στις επιχειρήσεις της Μέσης Ανατολής.

Μαζί με το πλοίο, όμως, έφτασε στη Σούδα και ειδική ομάδα οκτώ ντετέκτιβ του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός τους είναι να εξετάσουν από κοντά τι ακριβώς συνέβη και να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το τεράστιο πλοίο θα παραμείνει στη βάση της Κρήτης για αρκετές ημέρες, σίγουρα έως τις αρχές Απριλίου, ώστε να ολοκληρωθούν τόσο οι τεχνικοί έλεγχοι όσο και η έρευνα.

Οι ντετέκτιβ θα επιβιβαστούν σήμερα κιόλας στο πλοίο και θα ξεκινήσουν άμεσα να παίρνουν καταθέσεις από αξιωματικούς αλλά και από μέλη του πληρώματος. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή αν υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια. Αν και το ενδεχόμενο ατυχήματος παραμένει βασικό, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά και το σενάριο της δολιοφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ομάδα περίπου είκοσι ατόμων του πληρώματος που είχαν πρόσβαση στον χώρο όπου ξεκίνησε η φωτιά. Οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν αν κάποιο από αυτά τα άτομα μπορεί να σχετίζεται με το περιστατικό. Παράλληλα, εξετάζονται και πιθανοί λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τέτοια πράξη. Μεταξύ αυτών είναι και η δυσαρέσκεια που φέρεται να υπάρχει σε μερίδα του πληρώματος, λόγω των έντονων ρυθμών εργασίας και της μεγάλης διάρκειας αποστολών χωρίς τα προβλεπόμενα διαλείμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 12 Μαρτίου στον βασικό χώρο πλυντηρίων του πλοίου. Πρόκειται για έναν μεγάλο και πολύπλοκο χώρο, όπου λειτουργούν βιομηχανικά πλυντήρια και στεγνωτήρια, συστήματα ατμού και δίκτυα εξαερισμού. Εκεί φυλάσσεται επίσης μεγάλος όγκος ρουχισμού, κάτι που μπορεί να συνέβαλε στην εξάπλωση της φωτιάς.

Πριν από το περιστατικό, το «USS Gerald R. Ford» είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Αρχικά βρέθηκε στην Καραϊβική προκειμένου να υποστηρίξει την επιχείρηση απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Στη συνέχεια κινήθηκε απευθείας προς τη Μέση Ανατολή, κάνοντας μια σύντομη στάση (23 – 26 Φεβρουαρίου) στη Σούδα, όπου και πάλι το πλήρωμα δεν ξεκουράστηκε καθώς εκείνες τις μέρες έγινε ο ανεφοδιασμός με πυραύλους, πυρομαχικά και άλλα υλικά που είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις του. Λίγο αργότερα, στις 5 Μαρτίου, πέρασε τη Διώρυγα του Σουέζ και κατευθύνθηκε προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου ήδη βρίσκονταν και άλλα αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Τώρα, λοιπόν, επιστρέφει στην Κρήτη συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά του αμερικανικού στόλου.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι η άφιξη του αεροπλανοφόρου στα Χανιά έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Ομάδες και συλλογικότητες έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη στρατιωτική παρουσία και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτή, αντιδράσεις που αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες.

Το «USS Gerald R. Ford» αποτελεί το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, αλλά και το πρώτο πλοίο της νέας ομώνυμης κλάσης του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Με εκτόπισμα που ξεπερνά τους 100.000 τόνους και μήκος περίπου 337 μέτρα, είναι ουσιαστικά μια πλωτή στρατιωτική βάση, ικανή να επιχειρεί σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού, χάρη στους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες που διαθέτει. Μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 30 κόμβων και να μεταφέρει περισσότερα από 75 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, ενώ το πλήρωμά του, μαζί με την αεροπορική πτέρυγα, ξεπερνά τα 4.540 άτομα.

Το πλοίο ενσωματώνει δεκάδες νέες τεχνολογίες σε σχέση με τα προηγούμενα αεροπλανοφόρα, όπως το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών (EMALS), που αντικαθιστά τους παραδοσιακούς ατμοκαταπέλτες, επιτρέποντας πιο γρήγορες και πιο αποδοτικές απογειώσεις. Παράλληλα, διαθέτει εξελιγμένα ραντάρ και συστήματα αυτοάμυνας, όπως πυραύλους ESSM και RAM, καθώς και συστήματα εγγύς άμυνας, που το προστατεύουν από εναέριες και πυραυλικές απειλές.