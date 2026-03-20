Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα παγκοσμίως

0

Σημαντική υποχώρηση της Ελλάδας στην 85η θέση

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η Φινλανδία διατηρεί την πρωτιά για ένατη συνεχή χρονιά στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Ελλάδα υποχώρησε στην 85η θέση, ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Αλβανία.

Η Κόστα Ρίκα κατέγραψε ιστορικό υψηλό για τη Λατινική Αμερική καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση.

Η έρευνα συνδέει την υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων με τη μείωση της ευημερίας στη Γενιά Ζ.

Οι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας κατάταξης

Η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας (World Happiness Report – WHR) για το 2026 επιβεβαιώνει την κυριαρχία των σκανδιναβικών εθνών, με τη Φινλανδία να αναδεικνύεται ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για ένατη διαδοχική χρονιά. Η φετινή μελέτη, η οποία εκπονείται από το Κέντρο Έρευνας Ευημερίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με τον οργανισμό Gallup, αποτυπώνει τις τάσεις ευημερίας σε 147 κράτη. Στις κορυφαίες θέσεις ακολουθούν η Ισλανδία και η Δανία, ενώ η Κόστα Ρίκα πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει ποτέ χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, το Ισραήλ, το Λουξεμβούργο και η Ελβετία.

Η πτώση της Ελλάδας και η εικόνα στην Κύπρο

Στον αντίποδα, η Ελλάδα παρουσιάζει αισθητή υποχώρηση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 85η θέση της διεθνούς λίστας, σημειώνοντας πτώση από την 64η θέση που κατείχε το προηγούμενο έτος. Με συνολική βαθμολογία 5.697, η χώρα μας τοποθετείται ανάμεσα στη Βουλγαρία (84η) και την Αλβανία (86η). Αντίστοιχη επιδείνωση καταγράφεται και για την Κύπρο, η οποία διολίσθησε στην 62η θέση από την 50ή στην οποία βρισκόταν πέρυσι. Εντύπωση προκαλεί η απουσία μεγάλων αγγλόφωνων οικονομιών από την κορυφή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίζονται στην 23η θέση και το Ηνωμένο Βασίλειο στην 29η.

Κοινωνικά δίκτυα και ψυχική υγεία

H φετινή έκθεση εστιάζει στη σχέση μεταξύ της χρήσης του διαδικτύου και των επιπέδων ευτυχίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους κάτω των 25 ετών. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου, Γιαν-Εμανουέλ Ντε Νεβ, επισήμανε ότι η επίδραση των κοινωνικών δικτύων είναι έντονα αρνητική για τη Γενιά Ζ, ενώ για τους Millennials η επίδραση χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η παθητική κατανάλωση περιεχομένου μέσω αλγορίθμων συνδέεται συχνότερα με συμπτώματα κατάθλιψης, σε αντίθεση με τις ψηφιακές πλατφόρμες που προωθούν την άμεση κοινωνική σύνδεση και επικοινωνία.

Η μεθοδολογία και οι παράγοντες ευημερίας

Η αξιολόγηση των χωρών βασίζεται στην κλίμακα Cantril, μέσω της οποίας οι πολίτες καλούνται να βαθμολογήσουν την ποιότητα της ζωής τους από το 0 έως το 10. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται έξι βασικές μεταβλητές: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο, η κοινωνική υποστήριξη, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η ελευθερία λήψης αποφάσεων, η γενναιοδωρία και η απουσία διαφθοράς. Παρότι ο πλούτος παραμένει σημαντικός παράγοντας, η έκθεση υπογραμμίζει ότι το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και η ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων αποτελούν καθοριστικούς πυλώνες για τη διαμόρφωση της συλλογικής ευτυχίας