Τραυματίστηκε 56χρονος ναύτης σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης

Η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε χθες για τον τραυματισμό 56χρονου Αιγύπτιου ναύτη ενός φορτηγού-οχηματαγωγού (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοίου, σημαίας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο 56χρονος τραυματίστηκε στο δάκτυλο του αριστερού χεριού, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα, καθώς εκτελούσε εργασίες στο αμπάρι του πλοίου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.