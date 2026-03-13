Ελληνικής Ουρολογική Εταιρεία: «Το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς;»

Μια νέα πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο εγκαινιάζει η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ουρολογικής φύσης που αφορούν άνδρες και γυναίκες, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα που συχνά εμποδίζουν την έγκαιρη επίσκεψη στον γιατρό.
Χιούμορ ενάντια στην αμηχανία
Η εκστρατεία, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και της Περιφέρειας Αττικής, επιστρατεύει το χιούμορ για να προσεγγίσει ευαίσθητα ζητήματα. Πρεσβευτής της δράσης είναι ο ηθοποιός Λευτέρης Ελευθερίου, ο οποίος μέσα από σειρά βίντεο αναδεικνύει τις συνήθεις δικαιολογίες αποφυγής του ουρολογικού ελέγχου, αποδομώντας την αμηχανία γύρω από παθήσεις όπως η στυτική δυσλειτουργία και η ακράτεια ούρων.
Η σημασία της πρόληψης
Ο πρόεδρος της εταιρείας, Ανδρέας Σκολαρίκος, τόνισε ότι η ντροπή λειτουργεί ως κοινωνικό εμπόδιο που καθυστερεί τη διάγνωση, ακόμη και όταν υπάρχουν σαφή συμπτώματα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ακράτεια ούρων, η οποία επηρεάζει σημαντικό αριθμό γυναικών, αλλά συχνά αποσιωπάται. Η ΕΟΕ συστήνει τακτικό προληπτικό έλεγχο μία με δύο φορές τον χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.
Κύριοι άξονες της εκστρατείας
- Στυτική δυσλειτουργία: Ενθάρρυνση για ανοιχτό διάλογο χωρίς προκαταλήψεις.
- Ακράτεια ούρων: Ενημέρωση για τη συχνότητα εμφάνισης στον γυναικείο πληθυσμό.
- Προστάτης: Ανάδειξη της σημασίας του ελέγχου για την καλοήθη υπερπλασία.