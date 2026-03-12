Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις δράστες για διαρρήξεις καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομική έρευνα ως δράστες έξι διαρρήξεων σε καταστήματα στις περιοχές Νεάπολη και Συκέες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες διαπράχθηκαν μέσα σε διάστημα έντεκα ημερών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αφαίρεσαν εμπορεύματα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται στις 7.500 ευρώ.
Η αστυνομική έρευνα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών, οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα, μεταξύ των οποίων και ένας 23χρονος που εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης, έδρασαν από κοινού κατά το διάστημα από 3 έως 14 Φεβρουαρίου. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τους για διακεκριμένες κλοπές και θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.