Νέα εποχή μετακίνησης στην Πατρών-Πύργου: Ξεκινά η χιλιομετρική χρέωση από τις 13 Μαρτίου

Θα υπάρξει σταδιακή εφαρμογή

Από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 τίθενται σε λειτουργία οι πύλες χιλιομετρικής χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐας του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου. Ο αυτοκινητόδρομος, μετά την παράδοσή του σε κυκλοφορία, βρίσκεται πλέον στη φάση ολοκλήρωσης και βελτιστοποίησης των υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρει στους χρήστες του.

Η εφαρμογή της χιλιομετρικής χρέωσης, που, σύμφωνα με τη σχετική ανακοινωση, μόνο η Ολυμπία Οδός προσφέρει ήδη από το 2021, αποτελεί κεντρικό σημείο της στρατηγικής της για ένα δίκαιο και σύγχρονο σύστημα διοδίων, όπου οδηγοί Ι.Χ. και επαγγελματίες πληρώνουν μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μόνο για την απόσταση που πραγματικά διανύουν. Παράλληλα, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του τοπικού οδικού δικτύου, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του αυτοκινητόδρομου για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα μετακίνησης, αυξημένη ασφάλεια και οικονομικότερη διαδρομή.

Για τα Ι.Χ. οχήματα, η χιλιομετρική χρέωση συνδυάζεται με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, προσφέροντας συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 77%, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σταδιακή εφαρμογή

Η λειτουργία της χιλιομετρικής χρέωσης στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου θα επεκταθεί σταδιακά, καθώς ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού και οι απαραίτητες δοκιμές των συστημάτων σε κάθε κόμβο, ώστε οι οδηγοί να απολαμβάνουν άμεσα τις μειωμένες χρεώσεις.

Μετά τον κόμβο Κάτω Αχαΐας (Γομοστού), θα ακολουθήσει ο κόμβος Αμαλιάδας, όπου ξεκινούν δοκιμές, ενώ μετά το Πάσχα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία οι πύλες στους κόμβους Βάρδας και Γαστούνης, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής.

Πώς ενεργοποιείται η χιλιομετρική χρέωση

Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.

Η απόκτηση του πομποδέκτη είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiaodos.gr ή από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν τον λογαριασμό τους, να παρακολουθούν τις διελεύσεις τους και να διαχειρίζονται τον πομποδέκτη τους σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμο συνδυαστικά και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% για Ι.Χ. και ημιφορτηγά, ανάλογα με τη συχνότητα διελεύσεων από κάθε σταθμό διοδίων (δείτε παραδείγματα στην επόμενη σελίδα).

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS είναι διαθέσιμες στο www.olympiaodos.gr ή μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

Παραδείγματα εφαρμογής Χιλιομετρικής Χρέωσης & εκπτωτικού προγράμματος VALUE

Ι.Χ. στη διαδρομή ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ (ΓΟΜΟΣΤΟ):

Για έναν εργαζόμενο που κάνει 40 διελεύσεις μέσα στον μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι- Κάτω Αχαΐα το αρχικό κόστος θα ήταν 144Euro, ενώ μετά την εφαρμογή της Χιλιομετρικής Χρέωσης και σε συνδυασμό με το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, θα πληρώσει 38,15Euro.

Δηλαδή, θα κοστίζει λιγότερο από 1Euro η διέλευση, έκπτωση 74%. Η έκπτωση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό μηνιαίων διελεύσεων.

Επαγγελματικό όχημα στη διαδρομή ΒΙΠΕ- Κ. ΑΧΑΙΑ (ΓΟΜΟΣΤΟ):

Το ημιφορτηγό κατηγορίας 3 (2-3 άξονες) στη διαδρομή ΒΙΠΕ- Κ. Αχαΐα έχει αρχικό κόστος 9Euro και με τη Χιλιομετρική Χρέωση μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS θα πληρώνει 3,50Euro, έκπτωση 61%.

Αντίστοιχα, το φορτηγό κατηγορίας 4 έχει αρχικό κόστος 12,70Euro και με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS 5,00Euro, έκπτωση 61%.