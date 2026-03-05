Με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας επαναπατρίστηκαν 91 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι

0

Αργότερα θα φτάσει στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών και πτήση της Aegean από το Ντουμπάι

Προσγειώθηκε στην Ελευσίνα C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας με Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Άμπου Ντάμπι.

Με ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης άρχισαν να επαναπατρίζονται, όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα, έπειτα από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ιράν από την κοινή επίθεση των Ισραήλ και ΗΠΑ, αλλά και τα αντίποινα της Τεχεράνης σε χώρες του Περσικού Κόλπου.

Από το αεροσκάφος θα μεταφερθούν με πούλμαν για αποβίβαση στην Ακαδημίας 1, στο κέντρο της Αθήνας.

Λίγο αργότερα, στις 21:30 θα καταφθάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μια από τις ειδικές πτήσεις της Aegean για επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, με μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι ύστερα από εντολή του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού 162 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, στις 3 και 4 Μαρτίου 2026.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου οι Έλληνες είναι κάτω από 100.