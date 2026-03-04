Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός στην Φλώρινα μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Ελβετικών Αρχών

0

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας

Συνελήφθη χθες τις βραδινές ώρες στην Φλώρινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας, 41χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από Αρχές Ελβετίας, για τα αδικήματα της κλοπής, της εγκληματικής ζημιάς και της παράνομης εισόδου.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.