«Ξετρύπωσε» 6 κινητά τηλέφωνα η έρευνα στις φυλακές Κομοτηνής

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έξι αλλοδαπών κρατουμένων

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε -5- κελιά, -3- θαλάμους και κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν στην κατοχή κρατουμένων σε θάλαμο και κατασχέθηκαν -6- συσκευές κινητών τηλεφώνων, με εγκατεστημένες -6- κάρτες sim.

Κατόπιν αυτού, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος -6- αλλοδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.