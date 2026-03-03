ΕΣΥ: Πρεμιέρα για 1.696 μόνιμες προσλήψεις

0

Το χρονοδιάγραμμα για 8.000 νέες θέσεις το 2026

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η διαδικασία για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν 1.696 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και φορείς του υπουργείου Υγείας. Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε παράλληλα έναν ευρύ σχεδιασμό για το τρέχον έτος, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 8.000 προσλήψεις.

Οι προθεσμίες και το νέο μοντέλο επιλογής

Η πλατφόρμα για τις 1.696 μόνιμες θέσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 18 Μαρτίου 2026. Το βασικό στοίχημα για το υπουργείο Υγείας είναι η εξάλειψη των πολυετών καθυστερήσεων που χαρακτήριζαν το παρελθόν.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, το πλαίσιο έχει εκσυγχρονιστεί ώστε οι διορισμοί να ολοκληρώνονται εντός μηνών. Η νέα στρατηγική βασίζεται σε δύο πυλώνες:

Άμεση αναπλήρωση: Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από τον πρώτο επιτυχόντα, η διαδικασία μεταβαίνει αυτόματα στον επόμενο επιλαχόντα.

Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από τον πρώτο επιτυχόντα, η διαδικασία μεταβαίνει αυτόματα στον επόμενο επιλαχόντα. Αξιοποίηση δεξαμενής αποτελεσμάτων: Δυνατότητα χρήσης πινάκων από προηγούμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) για παρόμοιες θέσεις.

Ο προγραμματισμός για το 2026

Πέραν των τρεχουσών αιτήσεων, ο Υφυπουργός παρουσίασε τον οδικό χάρτη των προσλήψεων για το υπόλοιπο του έτους, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των κενών με μόνιμο και επικουρικό προσωπικό.

Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Θέσεων Καθεστώς Απασχόλησης Μόνιμο Προσωπικό 5.000 Μόνιμοι διορισμοί μέσω ΑΣΕΠ Επικουρικό Προσωπικό 3.000 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Σύνολο 2026 8.000 -

Ενίσχυση 10% σε γιατρούς και νοσηλευτές

Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα αν οι προσλήψεις καλύπτουν το κύμα συνταξιοδοτήσεων, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας) διαθέτει σήμερα το υψηλότερο επίπεδο στελέχωσης στην ιστορία του. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση της τάξης του 10% σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία.

Κίνητρα 2.000 ευρώ για τα νησιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις νησιωτικές περιοχές, όπου η στελέχωση αποτελεί διαχρονική πρόκληση. Το Υπουργείο θεσπίζει οικονομικό κίνητρο ύψους 2.000 ευρώ μηνιαίως για υγειονομικούς που θα μετακινηθούν από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά, ενώ προβλέπονται πρόσθετες παροχές σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.