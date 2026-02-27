Κυρίαρχοι οι Έλληνες εφοπλιστές στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων

0

Επενδύσεις 1,1 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο – Πρώτοι παγκοσμίως σε αγορές και πωλήσεις πλοίων

Με μια επίδειξη επενδυτικής ισχύος ξεκίνησε το 2026 για την ελληνική ναυτιλία, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες αναδείχθηκαν οι πλέον δραστήριοι παίκτες στην παγκόσμια αγορά μεταχειρισμένων πλοίων (second hand). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου, οι ελληνικές εταιρείες απέκτησαν συνολικά 23 πλοία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Κινέζους ανταγωνιστές τους με 16 αγορές.

Στο επίκεντρο τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου

Η ελληνική στρατηγική επικεντρώθηκε δυναμικά στον τομέα των tankers, όπου επενδύθηκαν περίπου 883 εκατ. δολάρια για την απόκτηση 14 δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/4 των συνολικών κεφαλαίων που διατέθηκαν διεθνώς στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Suezmax: Αποκτήθηκαν 6 πλοία, αξίας 437,6 εκατ. δολαρίων.

Αποκτήθηκαν 6 πλοία, αξίας 437,6 εκατ. δολαρίων. VLCC: Αποκτήθηκαν 4 από τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια του κόσμου, έναντι 302 εκατ. δολαρίων.

Διαφορετικές στρατηγικές: Ελλάδα vs Κίνα

Ενώ οι Έλληνες εφοπλιστές κυριάρχησαν στα δεξαμενόπλοια, οι κινεζικές εταιρείες εστίασαν στον τομέα του ξηρού φορτίου (dry bulk), πραγματοποιώντας 16 αγορές πλοίων μεγάλης χωρητικότητας (Capesize και VLOC). Αντίθετα, η ελληνική δραστηριότητα στα bulkers ήταν πιο περιορισμένη, με 9 αγορές μεσαίου μεγέθους πλοίων (Kamsarmax, Supramax).

Πρωταθλητές και στις πωλήσεις

Η ελληνική κυριαρχία δεν περιορίστηκε στις αγορές, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες αναδείχθηκαν πρώτοι παγκοσμίως και στις πωλήσεις, διαθέτοντας 58 πλοία στην αγορά μέσα στον Ιανουάριο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διαρκή στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων: αγορά σε χαμηλές τιμές και πώληση σε υψηλές για την εξασφάλιση ρευστότητας και την ανανέωση του στόλου με πλοία νεότερης τεχνολογίας (eco-design).

Η εικόνα του δωδεκαμήνου

Σε βάθος έτους (Ιανουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026), οι Έλληνες επιβεβαίωσαν την παγκόσμια ηγεμονία τους με 303 συνολικές πωλήσεις πλοίων, αριθμός που προσεγγίζει το 1/3 των παγκόσμιων συναλλαγών, ακολουθούμενοι από την Ιαπωνία (154) και την Κίνα (139).