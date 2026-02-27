«Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος»: Ενίσχυση με 3 εκατ. ευρώ και παράταση έως Ιούνιο

0

Που κατευθύνονται οι νέοι πόροι και πώς διαμορφώνεται η κατανομή των επιδοτήσεων για οχήματα και ποδήλατα

Σημαντικές αλλαγές και ενίσχυση των κονδυλίων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης φέρνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 989/26.02.2026) για τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος». Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται κατά 3 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 60 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση.

Που κατευθύνονται οι νέοι πόροι

Η πρόσθετη χρηματοδότηση επικεντρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

Στις επιδοτήσεις ηλεκτρικών οχημάτων για νομικά πρόσωπα (Κατηγορία Β). Στην αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων από φυσικά πρόσωπα (Κατηγορία Α).

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού

Μετά την αύξηση, η δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται ανά κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά Πρόσωπα): 37.100.000 € συνολικά Αυτοκίνητα (Μ1-Ν1) και δίκυκλα/τρίκυκλα (L1e-L7e): 35.000.000 € Ηλεκτρικά ποδήλατα: 2.100.000 €

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα): 22.900.000 € συνολικά Αυτοκίνητα (Μ1-Ν1) και οχήματα L1e-L7e: 22.630.000 € Ηλεκτρικά ποδήλατα: 270.000 €



Παράταση προθεσμιών

Παράλληλα με την αύξηση των πόρων, ανακοινώθηκε τρίμηνη παράταση για την υποβολή νέων αιτήσεων. Η νέα προθεσμία ορίζεται πλέον η 30ή Ιουνίου 2026. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή ενδέχεται να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπογραμμίζει την πρόθεσή του για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, με την αναζήτηση και δέσμευση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή για την πράσινη μετάβαση των μεταφορών.