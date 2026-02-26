Υποκλοπές: Ποινή 126 ετών και 8 μηνών σε τέσσερις κατηγορούμενους

0

Το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής με αναστολή μέχρι το εφετείο, απορρίπτοντας τα ελαφρυντικά

Ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών (εκτιτέα τα 8 έτη), κατά συγχώνευση, επέβαλε το β’ μονομελές πλημμελειοδικείο στους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ενώ απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών που αιτήθηκαν. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Με την απόφαση το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για μετατροπή κάποιων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που επηρέασε το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

Η εισαγγελική πρόταση για την έκτιση

«λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πράξεων θα προτείνω ολική έκτιση της ποινής» είπε ο εισαγγελέας της έδρας. Το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, δίνοντας ωστόσο αναστολή μέχρι την εκδίκασή της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας «για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων». Τα πρακτικά αφορούν μάρτυρες στην υπόθεση προκειμένου να διερευνηθούν αδικήματα όπως αυτά της συνεργίας στις πράξεις του κατηγορητηρίου και της ψευδούς κατάθεσης και της πλημμεληματικής μορφής του αδικήματος της κατασκοπείας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και διαβιβάζει τα πρακτικά στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η απόφαση

Μετά από ακροαματική διαδικασία περίπου πέντε μηνών το Β Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανακοίνωσε την απόφαση του για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέας της έδρας Δημήτρη Παυλίδη, έκρινε ένοχους και τους τέσσερις ιδιώτες, επιχειρηματίες που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» ανέφερε από έδρας ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης.

Συγκεκριμένα , το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Με την απόφαση του το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση , για μετατροπή κάποιων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Πρέπει εν προκειμένω για τις δύο πρώτες πράξεις, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» τόνισε ο πρόεδρος και πρόσθεσε πως δεν τίθεται ζήτημα φαινομενικής συρροής. «Από τους 116 τα αληθινά συρρεόταν εγκλήματα συμπίπτουν σε 87 παθόντες» διευκρίνισε ο εισαγγελέας εξηγώντας ότι για τα υπόλοιπα παραμένει ο χαρακτηρισμός του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος.

Ο πρόεδρος έκρινε επιπλέον ότι τρεις πράξεις που εισήχθησαν ως απόπειρες επέμβασης σε σύστημα πρέπει να χαρακτηριστούν τετελεσμένες γιατί τα τρία πρόσωπα πάτησαν τους μολυσμένους συνδέσμους, όπως αποδείχθηκε στο ακροατήριο. «Να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό» ανέφερε ο πρόεδρος.

Η διαδικασία συνεχίζεται για το ζήτημα των ελαφρυντικών και των ποινών.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σύνολο των πράξεων που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε για κάποιες από τις πράξεις τη μετατροπή από «κατ’ εξακολούθηση» σε κατά συρροή» ενώ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί και για άλλες ενέργειες, κάτι που ερμηνεύεται ως διαβίβαση των πρακτικών στις εισαγγελικές αρχές.

Μαρία Ζαχαροπούλου