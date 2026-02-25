Για τις 6 Μαρτίου αναβλήθηκε η δίκη του γνωστού μάνατζερ μοντέλων

0

Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βαρος του 72χρονου ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Νέα αναβολή αποφάσισε το Αυτόφωρο για την υπόθεση του γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 6 Μαρτίου 2026 προκειμένου να προσέλθουν για να καταθέσουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο μάνατζερ όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο. Το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου, ο οποίος θα αφεθεί ελεύθερος από την ΓΑΔΑ.

Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βαρος του 72χρονου ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή της Δροσιάς, έκριναν ύποπτο το όχημα του 72χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την κατηγορία , δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα και οι αστυνομικοί άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Όλα τελείωσαν στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όταν το Smart του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Ο κατηγορούμενος, πάντως , αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου