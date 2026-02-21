Σοκ στην Κυψέλη: Μητέρα κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της 25χρονης ΑμεΑ κόρης της

0

Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει τον φερόμενο ως δράστη

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης φέρεται να έπεσε μια 25χρονη ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της στην Κυψέλη.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από την μητέρα της 25χρονης όταν παρακολούθησε υλικό από κάμερες που βρίσκονται εγκατεστημένες εντός της οικίας.

Ειδικότερα, η μητέρα υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι την ώρα που εκείνη απουσίαζε από το σπίτι της, ένας άνδρας εισήλθε σε αυτό και επιτέθηκε σεξουαλικά στην 25χρονη ΑμεΑ κόρη της, ενώ είναι πιθανόν να επιτέθηκε και στη δίδυμη αδελφή της, που είναι επίσης ΑμεΑ.

Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είναι γνωστός της οικογένειας. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου ως δράστη.

Οι δύο αδελφές έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.